Der typische Tonfall des Buchs ist eine gewisse Selbstvergewisserung – doch später schleichen sich andere Schwingungen ein. Und in dem Leser wächst damit eine Ahnung heran, dass vor allem Tanja möglicherweise auch eine dunkle Seite mit sich rumschleppt, die sie mit dem ständigen "Alles gut" überdecken muss.

Kontrollverlust als Ziel

Nominiert: Allegro Pastell Bildrechte: Verlag Kiepenheuer & Witsch Und sie ist es auch, die sich im Roman plötzlich im Ton vergreift. Auf einmal blitzt dann etwas auf, das eben einmal nicht "krass, voll gut" ist, sondern darauf hinweist, dass Tanja sich möglicherweise gerade nach dem sehnt, was sie vordergründig mit ihrer ganzen Lebenskonstruktion auszuschalten versucht: ein bisschen Unglück, ein wenig Kontrollverlust, einfach mal richtige Sorgen haben und verzweifelt sein – das tragen Tanja und Jerome als Ahnung mit sich herum. Aber sie haben es einfach nie so richtig gelernt, wie das geht.



Man bekommt den Eindruck, dass Tanja die zwischenzeitliche Trennung von ihrem Freund Jerome regelrecht inszeniert, um damit Bereiche ihrer Seele wachzukitzeln, die in ihrer Erfolgsbiografie eigentlich schon außer Dienst gestellt sind.

Ein Buch wie ein Song von "The Smiths"

Leider ist dieser Konflikt nur zum Teil romantauglich. Es scheint, als sei es für die beschriebenen Personen einfach nur Teil ihres biografischen Programms, sich selbst immer ein bisschen Unglück und Depression zu verordnen, um sich so auch weiterhin als exklusiver, ästhetisch urteilsfähiger Menschen verstehen zu dürfen.

Man kann sich beim Lesen von "Allegro Pastell" gelegentlich an bestimmte Songs der Band "The Smiths" erinnern, mit dieser zur Schau getragenen leisen Trauer über große Nichtigkeiten oder einfach darüber, dass die Dinge so sind, wie sie eben sind. Hauptsache, am Ende kommt ein schöner Song dabei raus.

Wohlstands-Irritationen mit wohldosierten Albernheiten