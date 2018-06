Der Roman "Das Geheimnis der Hebamme" erzählt die Geschichte, wie Sachsen besiedelt und wie in Freiberg dann Silber gefunden wurde. Das Ganze spielt im Jahr 1167 und den darauf folgenden. Es geht um die kleine Welt der Siedler, Bauern und Handwerker und um die große Welt am Hof des Markgrafen Otto von Meißen, und auch, noch größer, am Kaiserhof Barbarossas. Besonders ist, dass diese Geschichte aus der Perspektive einer Frau erzählt wird. Es ist eine erfundene Figur. Sie heißt Marthe und ist Hebamme. Besonders ist auch, dass Sabine Ebert die historischen Fakten genau recherchiert hat. Ihre Bücher haben dadurch zwei Seiten: Sie machen einerseits Geschichte lebendig – das Skelett aus Zahlen wird sozusagen mit neuem Fleisch wiederbelebt. Auf der anderen Seite sind die Geschichten sehr einfach und stereotyp gestrickt, wenn es um Liebe und Freundschaft, gut oder böse geht.

Als Sabine Ebert 2006 ihren Roman veröffentlicht, lebt sie als Journalistin in Freiberg im Erzgebirge. Also in dem Ort, über dessen Besiedlung sie hier schreibt. Übrigens wird das Silber in Freiberg ja 1168 gefunden. Es ist also sogar ein kleines Jubiläum: 850 Jahre ist das her.

Warum die "Hebamme" so gut zur Felsenbühne passt

Inhaltlich betrachtet passt der Roman gut auf die Felsenbühne: Er handelt von der Besiedlung der Mark Meißen. Bauern aus Franken werden hier angesiedelt. Sie ziehen Richtung Osten oft an den Flüssen entlang. Die Elbe spielt eine wichtige Rolle. In Meißen, ein paar Kilometer elbabwärts, residiert Markgraf Otto. Neben "Winnetou" und dem "Freischütz" gibt es jetzt also ein drittes Stück, das hierher gehört. Karl Maria von Weber hatte in der Sächsischen Schweiz ja bekanntermaßen die Wolfsschlucht vor Augen; Karl May die Rocky Mountains. Tatsächlich hatte Karl May auch als Journalist, genauer gesagt, als Redakteur für sächsische Zeitschriften gearbeitet. Karl May hat auch mehrbändige historische Romane verfasst, beispielsweise "Weg zum Glück". Das sind allerlei Geschichten, zu denen Ludwig II., der König von Bayern, den historischen Hintergrund gibt. Da sind also Parallelen vorhanden: Karl May damals und Sabine Ebert heute. Beide auf der Felsenbühne.

Einen Roman von gut 600 Seiten auf einen Theaterabend zusammengedampft - gelingt das?

Unterm Strich gelingt die Übertragung des Romans auf die Bühne nur bedingt. Obwohl Dramaturgin Odette Bereska, die den Theatertext geschrieben hat, vieles richtig macht. Sie baut zunächst die Roman-Ebene der Spielleute aus: zwei Männer und eine Frau, die mit ihrem Karren durch die sächsische Ritterwelt ziehen. Und Schauspieler im doppelten Sinn sind: Als Schauspieler spielen sie am Hofe des Markgrafen und als Schauspieler erzählen sie uns, dem Publikum, die Handlung. Sie steigen aus den Rollen aus, steigen wieder ein, und sind auch mit anderen kleineren Rollen in den Szenen besetzt. Diese Theater-auf-dem-Theater-Ebene ist eine gute Idee, und hat ein ganz großes Vorbild, das hier durchscheint: nämlich die Spielleute in Ingmar Bergmanns Film: "Das siebente Siegel". Schön ausgedacht!