Anlässlich des 100. Geburtstags von Gottfried von Einem hat das Theater Magdeburg seine Oper "Dantons Tod", frei nach Georg Büchner, ausgegraben. 1947 wurde die Oper mit großem Erfolg bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. In den letzten Jahrzehnten war es allerdings still um von Einem geworden. Nun erinnert man sich wieder an ihn, der sich selbst einmal als "lebenden Dinosaurier" bezeichnete und so gar nicht in irgendeine Schublade passt.

Von Einem, der gerade wiederentdeckt wird

Der Komponist Gottfried von Einem Bildrechte: dpa Von Einem galt Zeit seines Lebens als ein Mensch, der aus der Zeit gefallen schien. Auch musikalisch. Jetzt scheint die Zeit für seine Renaissance gekommen. In Wien, wo der kauzig-knorzige Einzelgänger unter den "Componisten" (er bestand auf diese Schreibweise) halb respektvoll, halb ironisch "der Eine" genannt wird, kommt an der Staatsoper im März "Dantons Tod" heraus, gleichzeitig im Theater an der Wien sein "Besuch der Alten Dame" und die Salzburger Festspiele bringen, konzertant, aber immerhin, seine Oper "Der Prozess" heraus.

Zeitlose Suche nach der Gerechtigkeit

Georg Büchner schrieb das Drama "Dantons Tod" 1835 in nur einem Monat. Bildrechte: dpa In "Dantons Tod" geht es um die Französische Revolution, aber auch um Terror, Massenmanipulation und Populismus. Themen, die auch in der heutigen Welt vielerorts aktuell sind. Karen Stone belässt das Stück denn auch nicht in der Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Sie zeigt das Stück stattdessen in zeitloser Moderne mit Anklängen ans Historische auf mehreren Ebenen, die durch Treppen verbunden sind.



Bühnenbildner und Ausstatter Ulrich Schulz hat sich vor allem inspirieren lassen von der Mode der 60er-Jahre, ohne aber beispielsweise auf die sogenannte 68er-Revolution hinzuweisen, auch Anspielungen auf Kommunismus oder Faschismus bleiben außen vor. Also keine konkrete, eindeutige Aktualisierung. Nein, Karen Stone geht es wirklich um die zeitlos-aktuelle Frage, wie und auf wessen Kosten ein gerechtes System politisch durchgesetzt werden kann.

Die Revolution frisst ihre Kinder

In der Konfrontation der beiden Hauptfiguren, des fanatischen grausamen Machtmenschen Robespierre und des idealistischen Freiheitskämpfers Danton macht sie nur zu deutlich, dass das Sprichwort, dass am Ende meist die Revolution ihre eigenen Kinder frisst, meist Recht behält. Nicht nur in Frankreich. Und nicht nur am Ende des 18. Jahrhunderts.



Karen Stone führt ein eindrucksvolles Stück moralischen, um nicht zu sagen politischen Musiktheaters demonstrativ vor. Sie lässt den Chor der manipulierbaren, wankelmütigen und sensationslüsternen Masse immer wieder die geballte Faust gen Himmel strecken. Erinnerungen an Massenveranstaltungen in zwei unterschiedlichen Regimen Deutschlands kommen hoch. Das wirkt zuweilen etwas plakativ. Aber es hat durchaus seine massenpsychologische Wahrheit.

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit im Blute

Am Ende ihrer drastischen Inszenierung lässt Karen Stone ein riesiges Guillotinenmesser vom Bühnenhimmel herabfahren, auf dem die Worte Liberté, Egalité und Fraternité geschrieben stehen, also das republikanische Motto: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, aber Hektoliter von Blut fließen an ihm herab. Ein starkes Bild.

Wirkungsvolle, dramatische Theatermusik

Gottfried von Einem wurde am 24. Januar 1918 in Bern geboren. Er starb 1996. Bildrechte: imago/SKATA Auch die Musik dieser Oper ist stark. Aber wie wirkt sie auf uns Heutige? Gottfried von Einem, er war übrigens Schüler von Boris Blacher, hat sich nie einer musikalischen Schule der Moderne angeschlossen. Seine Musik ist im Wesentlichen tonale Musik, also traditionelle Musik und erschließt sich dem breiten Opernpublikum relativ leicht. Es ist wirkungsvolle, dramatische Theatermusik.



Natürlich hat sie bei der Uraufführung 1947 eine wesentlich stärkere Wirkung gehabt, nach dem Ende des Dritten Reiches. Von Einem hat mit dieser Oper ja nicht zuletzt den überwundenen Totalitarismus Deutschlands angeprangert. Heute kommt uns seine Musik weit harmloser vor, als den Opernbesuchern damals. Was haben wir auch alles hören müssen bzw. dürfen inzwischen!

Die Magdeburger lieben ihr Theater

Kimbo Ishi, der GMD des Magdeburger Theaters, hat alle Register gezogen, die Qualität dieser eigenwilligen Musik zwischen Richard Strauss und Igor Strawinsky aufs Beste zur Geltung kommen zu lassen.