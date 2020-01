Zutaten:



Lachsfilet

Wirsingkohl

Olivenöl

Kartoffeln

Sahne

Salz

Pfeffer

Kreuzkümmel

Knoblauch

Orangen-, Zitronen- und Limettenschalen



Zubereitung:



Wirsingkohl in 0,5 cm Streifen schneiden und in Salzwasser blanchieren. Mit etwas Olivenöl beträufeln und bei 160 Grad Celcius im Ofen kross werden lassen. Zwischendurch immer wieder durchmischen, so dass alle Streifen Farbe bekommen. Für Kartoffelstampf die Kartoffeln kochen, zerdrücken und mit Sahne, Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken. Alles zusammen warm stellen.



Die Lachsfilets an der Hautseite pfeffern, salzen und in Pflanzenöl anbraten. Dabei den Fisch immer wieder bewegen, so dass er nicht anbackt. Nach ein bis zwei Minuten die Filets wenden und auch diese Seite anbraten. Danach im Ofen bei 160 Grad Celcius gut durchbraten – der Fisch ist genau richtig, wenn das Eiweiß an der Seite sichtbar austritt.



Die Wirsingstreifen und den Stampf mischen und darauf die Fischfilets drapieren. Den Fisch mit einem Gemisch aus geraspelten Orangen-, Zitronen- und Limettenschalen, Pfeffer und Knoblauch veredeln und mit Petersilie garnieren.