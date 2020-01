Maria Groß war die erste Köchin in Ostdeutschland, die vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Den Stern gab sie aber freiwillig ab und tauschte ihn gegen, wie sie sagt, "ihr eigenes Ding". Mit ihrem Lebenspartner betreibt sie heute ein Ausflugslokal im Grünen, die Bachstelze in Erfurt. Die Gourmets kommen von weit her, um bei der gebürtigen Thüringerin in entspanntem Ambiente zu essen. Regional kochen, aber mit Verständnis für die große Welt da draußen, dieses Credo zaubert sie in Erfurt auf den Tisch.

Rezepte aus ihrer Küche hat sie in diesem Jahr auch in Kochbuchform herausgebracht, "Maria" heißt es schlicht. Im Fernsehen nimmt es Groß mit Tim Mälzer im Kochduell auf, und mit Reiner Calmund sitzt sie in der "Grill den Henssler"-Jury in der gleichnamigen Sendung.

Mit französischer Leichtigkeit