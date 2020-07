Als sich eine solche Verbindung anbahnt, beschließt das Quartett, den Auftakt der Sommersaison 1971, den Memorial Day, auf Martha’s Vineyard zu verbringen und, ein letztes Mal womöglich, weder an Einberufungen noch an Vernunftehen zu denken. Diese Tage enden jedoch ganz anders als geplant. Jacy macht sich, ohne von den Freunden Abschied zu nehmen, auf und davon – und ist von diesem Moment an spurlos verschwunden. Keiner von den dreien scheint zu wissen, was Jacy widerfahren ist. Und keinem gelingt es, die Erinnerung an diese ungewöhnliche Frau auszulöschen. So macht Richard Russo aus diesem Verschwinden einen Kriminalfall, den keiner der Freunde zu den Akten legen will. Mit einem Mal ist das Feld für allerlei Spekulationen bereitet, und die Freunde beginnen einander zu misstrauen. Hat einer mit Jacys Untertauchen zu tun? Hat einer sie möglich getötet?

Im Original heißt der Roman "Chances are ...", eine Reminiszenz an Johnny Mathis’ gleichnamigen Song, der in den 50ern ein Nummer-Eins-Hit war. "Chances are you believe the stars that fill the skies are in my eyes" heißt es da in einer Liedzeile und dieses "Gut möglich, dass ..." gilt auch für das Finale des Romans, das zumindest ein Hoffnungssignal sendet: Nicht alle Selbst- und Enttäuschungen, nicht alle (Lebens-)Lügen sind für immer und ewig unverrückbare Hindernisse. Die Chancen stehen nicht immer schlecht.