Einsehbar seien nun auch Briefe, die Strauss an den Generalmusikdirektor der Oper, Ernst von Schuch, und den Kapellmeister Hermann Kutzschbach geschrieben hat. An den Briefen lasse sich besonders sein strategisches Verhandlungsgeschick erkennen, sagt der Musikwissenschaftler Walter Werbeck von der Universität Greifswald. Dabei ging es häufig darum, in welcher Form seine Werke aufgeführt werden sollten. Zudem sei er nicht davor zurückgeschreckt, "auch mal Personen gegeneinander auszuspielen und Honorarforderungen möglichst durchzusetzen", so Werbeck. Dass gehöre untrennbar zur Person Richard Strauss und sei nun durch die Originale online nachvollziehbar.