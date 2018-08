"Rigoletto" in Wernigerode - eine perfekte Sommeroper

Die Wernigeröder Schlossfestspiele sind ein Sommerfestival: sie wollen unterhalten, tun das aber seit jeher auf recht hohem Niveau. So ist es auch in diesem Jahr wieder, Regisseur Oliver Klöter hat die richtige Balance zwischen bunter Vielfalt für‘s Auge und einer gewissen Tiefe der Interpretation gefunden. Vielfalt für’s Auge deswegen, weil Hannes Neumaier ein ansprechendes farbenfrohes Bühnenbild kreiert hat: schlicht und wirkungsvoll, drei große Rahmen, Bilder oder auch Bühnenrahmen mit bunten Vorhängen. Dazu kommen bunte Kostüme, weil Oliver Klöter das Stück zumindest kleidungstechnisch im frühen 19. Jahrhundert verortet.

Das Schloss bot eine malerische Kulisse. Bildrechte: Henrik Bollmann

Vor diesem Hintergrund ist Oliver Klöter jemand, der Personen führen kann – der Charaktere zeichnen, mitunter auch ironisch überzeichnen kann, der kein Rampentheater pflegt – sondern sein Ensemble leben lässt. Viel Schauspielerisches spielt da eine Rolle, Gesten, Gesichter – wohltuend kein Herumrollen auf der Bühne, sondern nachvollziehbare Emotionsäußerungen. Die Mischung hat mir gut gefallen, und sie nahm auch das Publikum mit: Wenn da der Rigoletto beispielsweise am Anfang mit dem Ausdruck von Angewidertheit sein Narrenkostüm anzieht und seine derben Scherze auch immer wieder mit einer gewissen Melancholie und Abscheu konterkariert. Dieses Konzept ist rundum gelungen.



Bei der sängerischen Leistung muss man dagegen etwas differenzieren: Da wäre zuerst mal der Rigoletto – mit viel schauspielerischem Gespür dargestellt von Johannes Beck, Ensemblemitglied in Altenburg-Gera, der allerdings leider dauerhaft sehr forciert sang. Hier gab es kaum Differenzierungen dynamischer Art, das ständige Schmettern nervte irgendwann, auch weil er andere damit zudeckte. Beispielsweise die Gilda, Katharina Melnikova, die wunderbar dieses verwundbare Nesthäkchen verkörperte, auch gesanglich gut unterwegs war, feinfühlig, mit schönen Abstufungen – nur in den Höhen manchmal mit ein wenig Pressen. Victor Campos Leal als Herzog meisterte diesen prominenten Part sehr solide: technisch versiert, mit ein ganz klein bisschen Höhenproblemen.