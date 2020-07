"Es kommt immer wieder vor, dass mich die Leute mit den anderen drei verwechseln. Sie wissen zwar, dass ich ein Beatle bin, aber nicht welcher. Von daher werde ich schon mal mit John oder George angesprochen. Nach dem Motto: 'Da ist einer von ihnen! - Welcher? - Keine Ahnung, aber er gehört dazu'".

Das Zeit der Beatles abgehakt

Über die Beatles-Zeit möchte er heute nicht mehr gerne sprechen. Bildrechte: dpa Ringo Starr zeigt Humor. Doch über die Beatles, das macht er unmissverständlich klar, möchte er fünfzig Jahre nach deren Trennung so wenig wie eben möglich reden. Einfach, weil er dazu alles gesagt hat, und weil es ein Teil seines Lebens ist, vor dem er sich lange auf einer regelrechten Flucht gewähnt hat: Die acht Jahre mit den "Fab Four" überlagern bis heute alles, was er als Solist bewerkstelligt hat. Und sie haben ihm den Ruf eines trommelnden Clowns und eines technisch eher rudimentären Musikers beschert. Dagegen kämpft der Mann aus Liverpool bis heute.

Ich kenne eine Menge Schlagzeuger, die gerne so trommeln würden wie ich. Ringo Starr

"Als Schlagzeuger habe ich mich nie unterschätzt gefühlt", erzählt Starr: "Denn die Leute, die ich respektiere, haben das ebenfalls nie getan. Das war eher die Presse, die mich schon in den Sechzigern nicht ernst genommen hat. Für die war ich immer nur 'dieser Drummer-Typ'. Aber seitdem das 'Love'-Album erschienen ist und mein Spiel mehr in den Vordergrund gerückt ist, heißt es plötzlich: 'Wow, der kann ja spielen.' Dabei wusste ich das schon immer. Ich kenne eine Menge Schlagzeuger, die gerne so trommeln würden wie ich."

Mit Kritikern auf Kriegsfuß

Ringo Starr mit Patti Boyd, der Fotografin und Ex-Frau von George Harrison. Bildrechte: imago/Cinema Publishers Collection Mit seinen Kritikern steht Ringo Starr nach wie vor auf Kriegsfuß. Mit seiner Solo-Karriere, die zahlreiche Höhen wie Tiefen erlebt hat, ist er indessen im Reinen. So gibt er offen zu, dass längst nicht alles gut gewesen sei, dass er oft naiv und unfreiwillig komisch war. Aber: Er habe stets sein Bestes gegeben und vor allem immer weiter gemacht. Erst letztes Jahr hat er sein 20. Album veröffentlicht, war wieder auf Tournee mit seiner All Star-Band und wollte auch 2020 live spielen - wäre ihm nicht die Corona-Pandemie dazwischen gekommen. So konzentriert er sich vorerst auf sein Hobby: die Malerei. Gelegentlich auch mit Ölfarben und Leinwand, aber hauptsächlich sogenannte Computer-Art auf dem iPad.

Starr über sein Hobby: "Das ist etwas, was ich auf Tournee und in Hotelzimmern mache: Ich habe da eine Art elektronischen Zeichenblock, der mit dem Computer verbunden ist. Und ich konzentriere mich vor allem auf Gesichter. Irgendwann meinte ein Kunsthändler, den ich in New York getroffen habe: 'Lass mich sehen, was du so machst, vielleicht lässt sich damit etwas anstellen.' Seitdem verkaufe ich meine Bilder für wohltätige Zwecke. Und sie sorgen dafür, dass ich unterwegs halbwegs normal bleibe. Denn das Spielen ist zwar toll, macht aber nur zwei Stunden eines Tages aus."

Der Punkt für's Aufhören ist überschritten