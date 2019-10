Der Filmproduzent und langjährige Produktionschef des Studios Paramount Pictures, Robert Evans, ist gestorben. Nach Angaben seiner Sprecherin starb er am Samstag, wie der US-Sender CNN berichtete. Evans wurde 89 Jahre alt. Film-Hits wie "Rosemaries Baby" (1969), "Love Story" (1970) und "Der Pate" (1972) entstanden unter seiner Verantwortung als Studio-Chef. Zu seinen weiteren Filmproduktionen zählten Klassiker wie "Chinatown", "Der Marathon-Mann" und "Cotton Club".

Der gebürtige New Yorker startete seine Karriere als Schauspieler. In Hollywood war er auch als Frauenheld bekannt. Er war sieben Mal verheiratet, darunter mit "Love Story"-Star Ali MacGraw. Aus der 1969 geschlossenen Ehe ging Sohn Joshua Evans hervor. In einer Mitteilung, die dem Filmblatt "Hollywood Reporter" vorliegt, reagierte MacGraw auf den Tod von Evans. "Unser Sohn Joshua und ich werden Bob sehr vermissen", schrieb die Schauspielerin. Sie seien sehr stolz auf Evans "enormen Beitrag" für die Filmindustrie.