Forster war unter anderem zu sehen in der Neuverfilmung von "Psycho" von Gus Van Sant, in David Lynchs Kultfilm "Mulholland Drive" (2001), in "Drei Engel für Charlie". Er hatte auch einen Auftritt in Alexander Paynes "The Descendants". David Lynch wollte ihn bereits 1990 in "Twin Peaks" für die Rolle des Sheriffs Harry S. Truman, doch dann übernahm Michael S. Ontkean den Part. In der dritten Staffel verkörperte Forster schließlich Harrys Bruder Frank Truman.