Die Leser von Robert Harris' Büchern sind Untergangszenarien gewohnt. In einem seiner ergreifendsten Romane hat er beschrieben, wie das antike Pompeji durch den Ausbruch des Vesuvs in Schutt und Asche gelegt wurde. Jahre später ging es in seiner Cicero-Trilogie um den Untergang der Römischen Republik. Und schließlich zeichnete Harris zuletzt in seinem Roman über die Konferenz von München im Jahre 1938 nach, wie das Ende des alten Europas eingeläutet wurde. Nun aber, im neuen, pünktlich zur Frankfurter Buchmesse erschienenen Buch ist der Untergang der technischen Zivilisation bereits Geschichte.

Robert Harris: Der zweite Schlaf

ISBN: 978-3-453-27208-8

416 Seiten

22 Euro Bildrechte: Heyne Genauer gesagt setzt die Erzählung im Jahre des Herrn 1468 ein. Dass sich diese Jahreszahl auf die Zeit nach der Apokalypse bezieht, bleibt dem Leser allerdings zunächst verborgen. Und so fühlt der sich zunächst an Umberto Ecos "Der Name der Rose" erinnert, als ein junger Priester, Christopher Fairfax mit Namen, in mittelalterlicher Zeit einem möglichen Mordfall auf die Spur kommt. Der mächtige Bischof von Exeter hat Fairfax in ein kleines Dorf im Westen Englands entsandt, um einen gewaltsam zu Tode gekommenen, älteren Priester zu beerdigen. Dessen Leidenschaft war es, in seiner Gegend nach archäologischen Artefakten zu suchen. Höhepunkt seiner Sammlung: Ein rätselhaftes, etwa 7 Zentimeter breites und 15 Zentimeter langes Fundstück, auf dem ein angeknabberter Apfel als Logo abgebildet ist. Spätestens an dieser Stelle wird dem Leser klar, dass es sich nicht um einen historischen Roman, sondern um Science Fiction handelt. Eine Welt allerdings, in der die Dunkelheit vergangener Jahrhunderte zurückgekehrt ist.

Dystopie als Brexit-Kommentar

"Die Grundidee des Romans, dass Menschen aus der Vergangenheit auf uns heute schauen, hatte ich bereits vor sechs oder sieben Jahren", erklärt Robert Harris im Gespräch mit MDR KULTUR, "aber erst seit dem Brexit-Referendum wurde mir klar, dass das Buch danach verlangte, geschrieben zu werden." Wie kann in einem so gebildeten Land wie England, so etwas Irrationales und Befremdliches geschehen? Das war die Ausgangsfrage des Bestseller-Autors, der bis heute auf ein zweites Referendum und den Verbleib seines Landes in der Europäischen Union hofft. Und wenn in dem Roman eine Welt beschrieben wird, in der in einer ärmlichen und entvölkerten Gegend die englische Sankt Georgs-Fahne wehrt, in der es keine Ausländer, wohl aber einen endlosen Krieg zwischen England und Frankreich gibt, dann darf der Leser dies durchaus als Kommentar zum Brexit interpretieren.

Seit dem Brexit-Referendum wurde mir klar, dass das Buch danach verlangte, geschrieben zu werden. Autor Robert Harris

Wie und woran ging die alte Welt, die doch so große Errungenschaften wie fliegende Maschinen hervorgebracht hatte, zugrunde? Dieser Frage gehen der junge Fairfax zusammen mit ihrer Ladyschaft Sarah Durston und ihrem Verehrer Captain Hancock auf die Spur. Wie immer bei Robert Harris ist die Story spannend und unterhaltsam. Aber eben auch mit einer deutlichen politischen Botschaft versehen: Tatsächlich scheiterte unsere Zivilisation im Jahre 2025 durch eine Art von Cyber-Attacke, in deren Folge die gesamte Versorgung zusammenbrach. Nichts funktionierte mehr: Kein Handel, kein Geld, keine Lebensmittel.

Verwundbarkeit einer digitalen Welt

"Ich glaube, es ist nicht die Rolle des Schriftstellers als öffentlicher Mahner aufzutreten", sagt Robert Harris, "aber ich wollte mit dem Buch meine eigene Besorgnis ausdrücken. Im Laufe der letzten 20 Jahre wurde so viel von unserer Lebenswelt in die digitale Welt überführt. Unsere Bilder, unsere Korrespondenz, unsere Erinnerungen: Das alles erscheint nun verwundbar, wenn das Internet zusammenbrechen sollte. Und wir wissen ja, dass Staaten wie China, Russland und die USA an der Cyber-Kriegsführung arbeiten."

Und so habe ich mir eine Welt vorgestellt, in der das Internet zusammengebrochen ist, mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Autor Robert Harris