Robert Plant tendiert zum Kulturpessimismus. Kein Wunder, der Mann aus der Nähe von Birmingham steht für das goldene Zeitalter des Rock'n'Roll, für den Mädchenschwarm mit Löwenmähne, Hühnerbrust, ausgeprägter Libido und ekstatischer Stimme. Und obwohl er inzwischen reifer und fülliger geworden ist, irgendwie verkörpert er das noch immer. Nur die Musik von damals erachtet er als überholtes Konzept: "Sie hat irgendwie an Dampf verloren. Ihre Ideologie hat den Höhepunkt überschritten und erreicht, was sie erreichen konnte. Jetzt versuchen sich alle an einem Hybrid - was stellenweise ganz gut klingt. Nur: Es ist kein Rock. Oder zumindest nicht das, was ich darunter verstehe."

Robert Plant wurde am 20. August 1948 in West Bromwich, Staffordshire geboren Bildrechte: dpa

Plant sagt dazu: "In den letzten Jahren habe ich an umwerfenden Orten gespielt. Zum Beispiel in Tromsø, der nördlichsten Stadt Norwegens. Beim Jazz-Festival in Nizza bin ich mit dem Count Basie Orchestra aufgetreten. Und in Estland mit Kool & The Gang. Ich stand mit Jongleuren und Feuerschluckern auf der Bühne - und bei Folk-Festivals. Wenn dann Leute meinten: 'Du machst doch keinen Folk', war meine Antwort: 'Ist 'Battle Of Evermore' oder 'Going To California' etwa nicht folkloristisch?' Ich habe also unterschiedliche Lokalitäten und Zuschauer genossen. Was sehr stimulierend ist."