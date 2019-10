"Das sind Menschen, die mir eine Zeitlang ein Theater vorspielen. Ich muss das jetzt so ganz pauschal sagen, nicht auf prominente Persönlichkeiten bezogen, da spielt mir am Anfang jemand etwas vor wie er gerne sein möchte. Ein Rollenspiel. Er fällt in ein Rollenspiel. Nach ganz kurzer Zeit hört er auf die Rolle zu spielen. Es findet ein Gespräch, das glaube ich ist ganz wichtig, zwischen dem Fotografen und der abzubilden Personen statt. Und das lässt ein menschliches Interesse entstehen. Also eine Aufgeschlossenheit, und wenn man dann den Fotoapparat hoch nimmt, dann liegt die Person eigentlich völlig offen. Man braucht sie nur einzufangen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit so eine Beobachtung gemacht, also wenn ich über den Zeitraum von zwei Stunden jemanden fotografiere, dann ist das am Anfang von einer ungeheuren Mobilität und bis wieder zu dem Punkt des Belästigt-Seins, des Müde-Seins des Sich-Zur-Schau-Stellens, zwischen diesem Gespielten und der Müdigkeit gibt es den Punkt der Möglichkeit der gradlinigen Annäherung."