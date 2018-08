Entwurf für die vor dem Berliner Schloss geplante Einheitswippe. Bildrechte: dpa

In einer Demokratie sei es aber auch wichtig, Entscheidungen irgendwann umzusetzen. Insofern geht Jahn davon aus, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages im September grünes Licht gibt und das Denkmal wie geplant gebaut wird. Über den Ort möchte er nicht mehr diskutieren. "So wie es jetzt entschieden ist, nehmen wir es an. Das passt. Dieser Ort in der historischen Mitte Berlins gibt die Chance, auch den Punkt der Freiheits- und Einheitsgeschichte Deutschlands herauszustellen." Dort seien wichtige Zeichen gesetzt worden, erklärt der frühere DDR-Bürgerrechtler. Von der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR wurde dort 1990 der Beschluss zur Einheit gefasst.