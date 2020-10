Sie bleiben mit ihrem Buch ja nicht im Allgemeinen. Es heißt nicht "Wenn man stirbt" oder "Wenn einer stirbt". Sie sprechen den Leser mit "Du wirst …" oder "So wird es Dir gehen", also ganz direkt an und halten es nicht allgemein. Warum haben Sie das so direkt gemacht?

Am Anfang meiner Beschäftigung mit Sterben und Tod bin ich ins Archiv gegangen, um einfach zu gucken, was es denn für journalistische Geschichten darüber gibt. Und da gibt es schon einige, die sich meistens, fast ausschließlich um konkrete Fälle drehen. Diese Geschichten habe ich gelesen und war berührt. Das war traurig. Aber in dem Moment, wenn ich aufgehört habe zu lesen, hatte ich das Gefühl, da setzt so eine Art von gnadenloser Reflex ein. Nämlich dieses: "Ach, na bin ja nicht ich. Geht mich ja nichts an."

Die Wahrheit ist aber: Doch! Ich bin das. Ich werde sterben. Ich weiß nicht, was in einer Woche ist, in einem Monat oder in einem Jahr. Die einzige Gewissheit, die ganz sicher ist, ist: Ich werde sterben.



Und meine Überlegung war dann, im Schreiben dieses Buches, wie schaffe ich es, diese Hürde, diesen Reflex ein bisschen zu überlisten. Und meine Lösung war dann, ich spreche dich direkt an und sage: DU bist es! Es ist DEIN letzter Atemzug. Es ist DEIN Körper, den der Leichenbeschauer dann untersuchen wird. Es ist DEIN Leib, den die Bestatter in den Sarg betten. Es ist DEIN Körper, der ins Muffelgewölbe einfährt im Krematorium. Es ist DEIN Haar, was da verbrennt. Um deutlich zu machen, es geht um DICH.