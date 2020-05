Ron Sexsmith Bildrechte: Ron Sexsmith, Ferryhouse

Nach 30 Jahren in Kanadas Millionenstadt Toronto ist Sexsmith ins ländliche Stratford gezogen. Benannt nach der britischen Heimatstadt William Shakespeares, Stratford-Upon-Avon, scheint der kanadische Städtenamensvetter die perfekte Inspirationsquelle für Sexsmith.



Nach seinem letzten Album "The Last Rider" vor drei Jahren meinte er noch: dies könne durchaus sein letztes Album gewesen sein. Doch dann kam der Umzug und damit jede Menge Ideen. Für ein Musical, für ein Buch und eben für dieses Album "Hermitage". Sexsmith bemerkt dazu: "Auf diesem Album geht es vor allem um meine Erfahrungen in meiner neuen Heimatstadt. Es passiert ja schließlich nicht allzu oft, dass man in seinen Fünfzigern noch mal ganz neu anfängt. Aber ich glaube, all diese Veränderungen haben meinem Kopf gut getan. Ich bin sicher, dass dieses Album deshalb auch so upbeat und positiv klingt."