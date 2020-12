In dem Roman beleuchtet die Autorin die Zerrissenheit zwischen zwei Welten – der jesidisch-kurdischen und der deutschen. Im Mittelpunkt steht das Mädchen Leyla. Aufgewachsen in Deutschland verbringt es die Sommerferien jeweils im jesidischen Heimatdorf ihres Vaters in Kurdistan in Nordsyrien. Dort und aus dem fernen Deutschland erlebt sie die Konflikte und die Gewalt in der Region. Den Syrienkrieg verfolgt Leyla, die inzwischen zur jungen Frau herangewachsen ist, in innerer Zerrissenheit am Fernseher in Bundesrepublik.