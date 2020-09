In "Die Sommer" erzählt Othmann einfühlsam von der Zerrissenheit zwischen zwei Welten: Protagonistin Leyla verbringt die Sommerferien bei den Großeltern in Nordsyrien, den Rest des Jahres lebt sie mit ihren Eltern in Deutschland. Vom IS-Massaker an kurdischen Jesiden im August 2014 erfährt Leyla aus den Fernsehnachrichten in Deutschland. Auch die Flucht des Vaters in den 80er-Jahren aus Syrien nach Deutschland fügt sich in die Erzählung ein. Wie ihre Protagonistin hat Ronya Othmann kurdisch-jesidische Wurzeln. Mit dem Roman ist ihr eine nahegehende, tiefgreifende und bleibende Erzählung einer Identitätssuche gelungen.