Auf ihrem aktuellen Album "All the Reckoning" beschäftigt sich die Band mit der politischen Situation im Amerika unter Trump. Ängste, Hoffnungen, Perspektiven, Liebe das sind die vier thematischen Eckpfeiler der wunderbaren Platte. In Rudolstadt werden The Cowboy Junkies "ein klassisches Festivalset spielen, mit den größten Hits und natürlich Songs vom neuen Album" verriet Gitarrist Micheal Timmings in einem exklusiven MDR KULTUR-Interview.