Mit dem poetischen Erbe Irans fühlen sich die fünf Musiker unüberhörbar verbunden, aber auch mit Jazz und Pop. "Damahi" ist der Name eines gigantischen mythischen Fisches, in seinem Bauch sollen Liebe und Musik gedeihen. Ihre Lieder spiegeln Legenden und reales Großstadtleben. Dieser Tage erscheint das neue Album der Iraner, "Go Hunting In Me".