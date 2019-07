Rudolstadt-Festival 2019 Die Höchste Eisenbahn in der Streetsession

Das Rudolstadt-Festival zeichnet sich vor allem durch seine musikalische Vielfalt aus. Denn nicht nur auf den großen Bühnen wird hier musiziert, sondern auch in den Straßen und Gassen. An jeder Ecke präsentieren sich Musiker. Die Streetsessions zollen genau diesem Aspekt Tribut. In dieser Session zu sehen und zu hören: Die Höchste Eisenbahn.