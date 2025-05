Vorfreude aufs Festival 2025 steigt: Rudolstadt-Flair in Bildern

Bildergalerie Bilder, die Lust aufs Rudolstadt Festival 2025 machen

19. Mai 2025, 11:40 Uhr

Das Rudolstadt Festival 2025 geht vom 3. bis 6. Juli mit rund 100 Acts und Gastland Mali über die Bühnen. Wir zeigen hier nochmal, wie sich die Kleinstadt in Thüringen im vergangenen Jahr in einen Musik-Hotspot verwandelte, als 25.000 Menschen kamen und Bands aus 40 Ländern an fast 30 Locations feierten. Gastland war Deutschland. Die schönsten Momente: