Die Band Trad.Attack! verbindet musikalische Fundstücke aus allen Regionen der Welt. Bildrechte: Renee Altrov

Samples von Archivaufnahmen sind oft der Beginn neuer Songs bei Trad.Attack!. In den Liedern geht es um die Erschaffung der Welt, um Liebe und Leid. Musik genährt an Fundstücken zwischen Setu in Südostestland und Dörfern estnischer Deportierter in Sibirien. Trad.Attack! setzen auf pulsierend rhythmische Strukturen und spielen 12-saitige Gitarre, Trommeln, Dudelsack und Maultrommeln.