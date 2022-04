Das Dauerticket für alle vier Tage und Konzerte an fast 30 Orten der Stadt kostet 120 Euro, Kombikarten inklusive Übernachtung auf Zelt- oder Caravanplatz gibt es für 150 Euro. Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren zahlen für alle Ticketvarianten nur die Hälfte. Auch wer im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wohnt, bekommt das Dauerticket 50 Prozent günstiger.



Reduzierte Ticketzahl und vorläufig noch 2G-Regel



Die Zahl der Dauerkarten ist diesmal auf 20.000 statt wie bisher 25.000 begrenzt. Das Festivalteam setzt vorläufig auch noch auf 2G. Die Ticketfreigabe erfolgt schrittweise. Bis zum 31. Mai gehen zunächst 75 Prozent der Karten als 2G-Tickets in den Verkauf. Am 1. Juni folgt das restliche Kontingent – je nach aktueller Lage mit oder ohne Beschränkungen. Die zum 1. Juni festgelegten Voraussetzungen gelten dann auch für die zuvor erworbenen Karten.



Die Organisatorinnen und Organisatoren haben sich für dieses Vorgehen entschieden, weil sie gegenwärtig immer noch keine absolute Planungssicherheit sehen: "Wir können uns nicht darauf verlassen, dass ein Festival dieser Größenordnung tatsächlich ohne Beschränkungen stattfinden kann. Der schrittweise Kartenverkauf ermöglicht uns, flexibler auf die Situation zu reagieren", sagt Festivaldirektorin Petra Rottschalk. Eine Maskenpflicht oder die Einhaltung von Abständen, sei für ein Festival wie das in Rudolstadt leider nicht umsetzbar.



Weiter betont Co-Chefin Simone Dake: "Natürlich haben wir mehrfach verschiedene Konzepte geprüft. Das beschriebene Vorgehen halten wir für die sinnvollste Lösung. Von keinerlei Beschränkungen umschwenken zu müssen auf 2G oder 3G wäre deutlich schwieriger und könnte schlimmstenfalls eine erneute Absage bedeuten."



Ticketverkauf nicht mehr im eigenen Online-Shop



Die Eintrittskarten verkauft das Festival nicht mehr im eigenen Online-Shop, sondern über den Ticketanbieter TixforGigs. Karten können zu Hause ausgedruckt oder per Post versandt werden. Daneben verkaufen ab 14. April auch die Tourist-Informationen in Rudolstadt und Saalfeld Festivalkarten sowie alle Vorverkaufsstellen von TixforGigs.



Vor Ort in Rudolstadt gibt es an den Festivaltagen Freitag bis Sonntag Karten für 10 Euro, die nur in der Innenstadt gültig sind.