Virtuos, melancholisch und unangepasst ist die Musik der vier Männer von "Gankino Circus", die seit ihrer Jugend zusammen musizieren. Und es ist eine Liebeserklärung an ihre Heimat Westmittelfranken.



Zwischen Dietenhofen und dem Balkan haben sie ihren genuin fränkischen Weltmusiksound – inklusive schwarzhumorige Mundarttexte – entwickelt. Eine besondere Rolle spielte da das "Wirtshaus zur Heiligen Gans" und die Begegnung mit dem Vater des fränkischen Rock'n'Roll ebendort.



Für ihre unterhaltsame Mischung aus Volksmusik und Musikkabarett hagelt es Preise, wie die Creole in Bayern. In Rudolstadt gibt es 2019 für die humorvolle Performance der Band und das aktuelle Live-Album "Die Letzten ihrer Art" verdient eine Auszeichnung mit der Festival-Ruth.