Ryan Young ist ein klassisch ausgebildeter Geiger, der mit Verve, Hingabe und Präzision schottischen Folk spielt – auf seinen beiden hochgelobten Alben und live. Hochenergetisch, aber auch elegisch malt sein zuweilen wahnwitzig schnelles Geigenspiel schottische Landschaften auf die Bühne, und er sucht nach fast vergessenen Melodien. Zweimal war er Finalist bei den "BBC Radio 2 Young Folk Awards". "Just a Second", das aktuelle Album, bringt er mit nach Rudolstadt.

"Kein schöner Land" kennt fast jeder, aber ein Orchesterkonzert mit der Band Deitsch um Gudrun Walther, die mit Folkmusik am (und unterm) Küchentisch aufwuchs, wird eine opulente Premiere. Deutsche Volksmusik trifft klassisches Sinfonieorchester. "Episch, mitreißend …" soll es klingen, wünschen sich Deitsch. Chefdirigent Oliver Weder schrieb die Orchesterfassungen unter anderem für "Der Winter ist vergangen" oder "Es geht eine dunkle Wolk' herein". So waren die Lieder – zumindest in Rudolstadt – noch nie zu hören, schreibt das Programmheft.