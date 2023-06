"The First Turn" das Debütalbum von Daoirí Farrell, eröffnete eine mit Preisen gepflasterte Laufbahn, er wurde All Ireland Champion Singer und gewann BBC Awards, auch als Leadsänger von Lúnasa. Quasi aufgewachsen im Klub der An Góilin Traditional Singers in Dublin hat er immer eigenwillig seinen Weg gemacht. Er respektiert dabei die mündlich überlieferten Traditionen in der Volksmusik. "Einer der bedeutendsten traditionellen Sänger Irlands der letzten Jahre", sagt einer der es wissen muss: Dónal Lunny.

Das Daoirí Farrell Trio bringt traditionelle irische Musik nach Rudolstadt. Bildrechte: Eddie Kavanagh

Wann und wo? Freitag 16.30 Uhr, Burgterasse

Samstag 15.00 Uhr, Bühne Bauernhäuser

Lena Jonsson mischt Rock, Pop, Old-Time und Bluegrass mit schwedischen Traditionen, aufgewachsen ist sie in einer Streicherfamilie in Hälsingland, sie studierte aber auch Jazz and American Roots Music am Berklee College of Music in Boston. Gerade erschien ihr drittes Album "Elements", mit dabei Erik Rönström an Gitarre und Krydda Sundström am Bass.

Lena Jonsson mit Erik Rönström an Gitarre und Krydda Sundström am Bass. Bildrechte: Klara G

Wann und wo? Freitag 22.30 Uhr, Bühne Bauernhäuser

Samstag 14.00 Uhr, Stadtkirche

Das Naghash Ensemble erweckt mittelalterliche armenische Gedichte, Klagen und Beschwörungen zu neuem Leben. John Hodian vertonte Texte des Priesters Mkrtich Naghash über das Leben im Exil und die Beziehung des Menschen zu Gott. Beim Festival sind die "Songs of Exile" in der Orchesterfassung zu hören, gespielt mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt. Beim Konzert in der Stadtkirche erklingen neue Kompositionen für traditionelle armenische Instrumente, die "Songs of Wisdom".

Erweckt mittelalterliche armenische Gedichte zum Leben: Das Naghash Ensemble. Bildrechte: Naghash Ensemble

Wann und wo? Freitag 22.30 Uhr, Große Bühne Heidecksburg

Samstag 16.30 Uhr, Stadtkirche (Solo Naghas Ensemble)

Zwischen Haiti und New Orleans: Leyla McCalla (USA)

Leyla McCalla ist in New Orleans Zuhause. In ihren Solowerken mixt sie kreolische Musik, Bluegrass, Jazz und Cajun, spielt Banjo, Gitarre oder Cello und agiert als politisch wache Künstlerin, ihre Eltern waren Menschenrechtsaktivisten. Und sie setzt sich intensiv mit ihrem haitianischen Erbe auseinander, zuletzt arbeitete sie sich durch das Archiv von Radio Haiti für das Album Breaking the Thermometer.

Leyla McCalla spielt Banjo, Gitarre und Cello. Bildrechte: Noé Cugny