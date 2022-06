Musikalisch bilden die Nachfolgestaaten Jugoslawiens fast einen eigenen Kontinent. Mit Musik zwischen Slowenien im Norden über Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und dem Kosovo bis nach Nordmazedonien. Lange dachte man bei Musik aus diesen Landschaften nur an die bläserlastigen Soundtracks von Goran Bregović, beim Rudolstadt-Festival kann man mehr entdecken zwischen Alpen, Adria und Ohridsee. Hintergrundwissen erhält man beim Symposium: "Sketches Of Yugoslavia" in der Rudolstädter Bibliothek am Freitag von 9:30 bis ca. 17 Uhr.