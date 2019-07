Über Lüül Lüül heißt eigentlich Lutz Graf-Ulbrich und ist Sänger, Liedermacher und Gitarrist in einer Person. Schon früh trieb es ihn in die Welt hinaus und er holte sichin Paris und New York die nötige Inspiration für seine Musik. Der Tausendsassa spielte mit und in mehreren Bands, arbeitete der Muse von Andy-Warhol, Nico, und gründete das Rocktheater Reineke Fuchs.