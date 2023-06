Musik aus aller Welt kennenlernen

Bei all den Angeboten speziell für Kinder sollte man aber nicht vergessen, mit ihnen die Konzerte mit vielfältigster Weltmusik zu besuchen, erinnert Jens Daniel. Genau das ist auch für Linda, vierfache Mutter und Hebamme aus Leipzig, der Grund, warum sie das Festival wichtig für Kinder findet: "Ich gehe vor allem mit meinen Kindern auf das Festival, weil ich ihnen zeigen möchte, was es musikalisch und kulturell auf der Welt gibt." In Saalfeld aufgewachsen, kennt sie das Rudolstadt Festival selbst seit ihrer eigenen Kindheit: "Es war immer schon ein Festival mit vielen jungen Familien und Kindern", erzählt sie mir. Da lag es für sie nahe, auch ihre eigenen Kinder mitzunehmen. Vor der Pandemie war das, mit ihren ersten beiden Kindern, damals ein und zwei Jahre alt. So kleine Kinder mit auf das Festival nehmen, auch das geht, erklärt Linda, mittlerweile sieht sie den Wert für größere Kinder im Grundschulalter mit den altersentsprechenden Angeboten und dem Kennenlernen der Musik aber mehr. Nicht nur die Kinderangebote sind spannend für die Kleinen, sondern auch die Konzerte Bildrechte: MDR/Holger John

Das sollte man unbedingt mit Kindern auf das Festival mitbringen

Für alle, die zum ersten Mal mit Kind auf ein Festival fahren, hat sie außerdem noch jede Menge Tipps: Man sollte unbedingt einen Gehörschutz für die Kinder mitnehmen, genügend Trinkwasser (in Plastikflaschen) und Sonnencreme. Für Kinder im Kleinkindalter sei ein Kinderwagen natürlich praktisch, um all die Dinge zu transportieren und einen schattigen Schlafplatz immer dabei zu haben. Allerdings betont Linda, dass nicht alle Orte des Festivals mit Kinderwagen zugänglich sind, beispielsweise das hoch gelegene Schloss – hier sollte man am besten noch eine Tragehilfe im Gepäck haben. Anne hatte bei ihrem letzten Festivalbesuch mit ihrer fünfjährigen Tochter schon ein etwas größeres Kind mit, das eigentlich nicht mehr im Kinderwagen fährt. Aber auch dafür hat sie den passenden Tipp: "Wir hatten in einem Bollerwagen immer alles dabei, um nicht ständig zurück zum Zelt zu müssen. Dem haben wir ein Dach für Schatten gebaut und meine Tochter konnte darin zusammengerollt sogar schlafen."