Die Prager Band um Kateřina Göttlichova hat für mehrere Alben den "Anděl"-Preis für Weltmusik bekommen, eine Art tschechischer Grammy. Die neue CD "O ptácích a rybách" (Über Vögel und Fische) versammelt ausschließlich Lieder aus Mähren, auch aus der Sammlung von František Sušil - Lieder, so düster wie die Mörderballaden von Nick Cave. In Rudolstadt gibt es beides, dunkle Liebeslieder aus Tschechien und den musikalischen Blick in die Welt, mit dabei auch eine Nyckelharpa.