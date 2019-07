Video-Rückblick Vier Tage Rudolstadt-Festival in zwei Minuten

Hauptinhalt

300 Konzerte mit 150 Künstlern aus knapp 40 Ländern, weit mehr als 100.000 Besucher an vier Tagen. Das Rudolstadt-Festval hat die thüringische Stadt für vier Tage in ein kleines Woodstock verwandelt. Doch was das Rudolstadt-Festival so unverwechselbar macht, das sind eben nicht allein die Konzerte und Workshops an 28 großen und kleinen Spielstätten, sondern dazu gehört auch diese ganz besondere Atmosphäre in den Straßen der kleinen thüringischen Stadt, oben auf der Heidecksburg und unten im Park am Ufer der Saale. Wir haben sie im Video eingefangen.