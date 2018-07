Yael Deckelbaum & The Prayer Of The Mothers' Ensemble (Israel) Seit einigen Jahren engagieren sich israelische und arabische Frauen gemeinsam für Deeskalation und Frieden in ihrer Region. Diese Aktivitäten wurden unter dem Namen "Woman Wage Peace" bekannt - die Hymne dieser Bewegung - "Prayer of the Mothers" - stammt von Yael Deckelbaum. Ihr Bandprojekt Yael Deckelbaum & The Mothers geht auf einen gemeinsamen Friedensmarsch israelischer und palästinensischer Frauen zurück. Mit ihren Konzerten will Deckelbaum versuchen, den Geist dieser Friedensbewegung in die Welt zu tragen.

Do, 5. Juli, 21:00 Uhr Große Bühne Heinepark Bildrechte: Asaf Eini