Das Rudolstadt-Festival ist am Sonntag mit einem Auftritt der russischen Gruppe Pussy Riot zu Ende gegangen. Das nach eigenen Angaben größte deutsche Festival für Weltmusik in Rudolstadt hat am Wochenende nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder tausende Musikfans ins thüringische Rudolstadt gelockt. Die 30. Auflage des Folk-Festivals hatte am Donnerstag begonnen. Bis Sonntag seien im Schnitt mehr als 20.000 Besucher pro Festivaltag in die Kleinstadt gekommen, teilte die Veranstalter zum Abschluss am Sonntag mit.