Highlight-Videos Die besten Live-Auftritte des Rudolstadt-Festivals

Benannt nach ihrer Straße in Bogotá spielt die kulumbianische Big Band La 33 ihre Version von Salsa dura. Eine Spielart der Salsa, die sich nach dem Sound New Yorks in den Siebzigern orientiert. Instrumente dominieren über den Gesang, ähnlich wie bei den Fania Allstars. Salsa-Rhythmen für Latin Lover und Tänzer!