"Du sagst du liebst an Mohammed und Jesus, aber warum liebst du dich nicht selbst?", singt Ki'Luanda aus Nürnberg. Eine eindrucksvolle Soulstimme trifft auf Funk, Jazz und eine Prise R ’n’ B. "Nzambe" widme sie "allen Frauen, deren Körper kaltblütig als Ressource genutzt werden, die verschleppt werden, versklavt und gebrochen", schrieb Melanie Ibemba alias Ki'Luanda. "Black and Proud"-Sein spiegelt sich in ihren Songs, ihre Eltern stammen aus der Demokratischen Republik Kongo und aus Angola. Nicht nur mit ihrer Musik setzt Ki’Luanda sich gegen Rassismus und für friedlichen gesellschaftlichen Wandel ein.

Bildrechte: Pressefoto

Weitere Informationen Wann und wo?



Freitag, 5. Juli, 23 Uhr: Große Bühne Markt, Länderschwerpunkt

Diese hochenergetische Band aus Südafrika sprengt jeden erzählerischen Rahmen und spielt "Musik für die Menschen, von den Menschen, mit den Menschen". Selten gelingt die Fusion aus Sprechgesang, Grooves, Jazz, percussivem Feuerwerk und Gruppendynamik in so einer Konsequenz und Tiefe. Bantu Continua Uhuru Consciousness (BCUC) sehen ihre Musik als eine hedonistische Trance-Erfahrung, aber auch als eine Waffe der politischen und spirituellen Befreiung. Im Herbst 2023 erhielt die Band den WOMEX-Award, zu Recht, denn "Jeder braucht BCUC", schrieb ein begeisterter Konzertbesucher.

Bildrechte: Pressefoto

Weitere Informationen Wann und wo?



Freitag, 5. Juli, 0 Uhr: Große Bühne im Heinepark

Als sie neun Jahre alt war, hörte Maya Youssef aus einem Taxi einen wunderschönen Klang, das Kanun. Der Taxifahrer lachte, als Maya sagte, dass sie entschlossen sei, das Instrument zu spielen. Es war doch ein Männerinstrument. Youssef lebt heute in Großbritannien und wird als "Königin des Kanun" gefeiert, der 78-saitigen Zupfzither aus dem Nahen Osten. Ihre innige, nachdenkliche Musik ist in der klassischen arabischen Tradition verwurzelt, findet Wege in den Jazz, in westliche Klassik und lateinamerikanische Stile. Für Youssef ist Musizieren das Gegenteil von Tod und Zerstörung. Ihr Debütalbum "Syrian Dreams", produziert vom legendären Joe Boyd, wurde in der Musikpresse weltweit gefeiert, den Nachfolger "Finding Home" bringt sie nach Rudolstadt – Musik, in der man versinken möchte.

Bildrechte: Pressefoto

Weitere Informationen Wann und wo?



Samstag, 6. Juli, 22 Uhr: Stadtkirche

Er sang lange in einem Hotel, für Touristen und Einheimische. Seit 1987 gibt es das "Tropicana" in Togo nicht mehr, aber Roger Damawuzan trägt die Flamme des Funk weiter. Schon sein erstes Album "Wait for Me" war ein Erfolg und gilt als Sammlergold für Vinylfreaks: amerikanischer Soul-Funk gemischt mit traditionellen Rhythmen von Gazo, Akpesse und Kamou. Sein jüngstes Album "Seda" lässt sich zwar beschreiben, aber nicht erklären. Voller Emotionen singt hier jemand sein Leid von der Seele, und alle tanzen – eine Naturgewalt.

Bildrechte: Pressefoto