Fast zwei Jahre ist es nun schon her, dass Menschen aus der ganzen Welt nach Rudolstadt strömten, um vier Tage lang diese weltoffene, friedlich-entspannte Festivalatmosphäre zu erleben – mit Musikern aus der ganzen Welt, die auf Straßen, Plätzen und in Höfen, oder vor der Kulisse der Heidecksburg spielten. In diesem Sommer soll es wieder soweit sein, sagt die Leiterin des Kulturamts in Rudolstadt, Petra Rottschalk. Das Festival soll endlich wieder stattfinden und die Vorbereitungen laufen, so auch die Pressesprecherin des Festivals, Miriam Rossius.

Das Rudolstadt-Festival bietet Programm für die ganze Familie. Bildrechte: MDR/Holger John

Es soll so werden wie vor der Corona-Pandemie: mit vielen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt, etwa 30 Bühnen und musikalischem Länderschwerpunkt. "Fast so wie früher", sagt sie. "Es ist natürlich ein unglaublich wichtiges Signal an die Branche, an die Künstler, an alles, was da dranhängt, die gesamte Infrastruktur, und selbstverständlich für das Publikum."



Es brauche ein Zeichen, dass es wieder losgeht, sagt sie, und: "Man braucht endlich wieder ein gemeinsames Festival, was auch in der Stadt und in der Region dazu beitragen kann, Risse zu mildern, die durch die Pandemie, durch die unterschiedlichen Haltungen, entstanden sind."