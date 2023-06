Pete Seeger schrieb 1955 das Lied Where Have All The Flowers Gone? Er wurde dazu nach eigenen Angaben vom ukrainischen Kosakenlied Kaloda Duda inspiriert, dass der Nobelpreisträger Michael Scholochow in seinem Bürgerkriegsroman Der stille Don zitiert hatte. Am Ende jeder Strophe steht die Frage: Wann wird man je versteh’n? Die Dresdner Folkband Buckijit wird Kaloda Duda interpretieren, wie auch alle anderen Lieder, die mit diesem Liederkreis verbunden sind. Songposiarch Dieter Arnold Beckert moderiert, als Experte liefert Michael Kleff viele Informationen, nicht zuletzt zu Pete Seeger, den er persönlich kannte.