Darüber hinaus komplettieren Workshops, Buchvorstellungen, Tanzveranstaltungen und Diskussionen an diversen Veranstaltungsorten in der ganzen Stadt das diesjährige Festival-Programm. Darunter die Ausstellung in der KulTourDiele mit dem Titel "Legally Invisible": Darin porträtiert der Münchner Dokumentarfotograf Oliver Weber das Leben von Roma am Rande der Gesellschaft in Kosovo, Nord-Mazedonien und Serbien. Zudem bietet das Festival ein buntes Programm für die ganze Familie, darunter zwei Kinderfeste unter dem Motto "Willkommen in Balkanien" am 9. und 10. Juli.