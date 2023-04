Die Band Folkländer bekommt beim Rudolstadt-Festival den deutschen Folk- und Weltmusikpreis RUTH 2023. Das hat das Festival am Montagabend bei Facebook bekanntgegeben. Folkländer wurde 1976 in Leipzig gegründet und gilt als prägende Band der damaligen DDR-Folk-Szene. Das Rudolstadt-Festival lobt auf seiner Website die Originalität, den großen Ideenreichtum und Eigensinn der Gruppe. Folkländer tritt am Freitag, 7. Juli 2023, bei dem Weltmusik-Festival auf.