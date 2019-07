Vier Tage lang war Rudolstadt in Thüringen wieder das Mekka für Fans von Weltmusik. Am Sonntag ging das 29. Rudolstadt-Festival zu Ende. Eine konkrete Besucherzahl gaben die Veranstalter bisher nicht bekannt, insgesamt waren aber deutlich mehr als 100.000 Besucher auf den Konzerten. Die 25.000 Dauerkarten für die vier Tage waren ausverkauft, hinzu kamen die Tagesbesucher. Der besucherstärkste Tag nach Angaben der Veranstalter der Samstag – allein da wurden rund 34.000 Besucher verzeichnet.

Das Auftakt-Konzert am Donnerstag spielten die Musikerinnen von "Singing The Truth" mit ihren Versionen von bekannten Songs von Nina Simone oder Aretha Franklin. Mit dem Auftritt der Kanadier "Cowboy Junkies", die bekannt sind für ihre ruhigen Blues- und Folksounds, endete das Festival am Sonntag auf der Großen Bühne im Heinrich-Heine-Park.