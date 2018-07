Schwerpunkt in diesem Jahr lag auf Musik aus Estland, das u. a. mit dem Quartett Curly Strings, dem Duo Puuluup sowie zwei der bekanntesten Stimmen Estlands, Mari Kalkun und Maarja Nuut vertreten war. Begeistert zeigte sich der estnische Botschafter Dr. Mart Laanemäe: Die Möglichkeit, so viele estnische Musikgruppen an einem Tag zu erleben, gebe es sogar in Estland sehr selten. Er bezeichnete das Festival als einen großen Erfolg für die estnischen Künstlerinnen und Künstler.