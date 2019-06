Ólafur Arnalds war Schlagzeuger in Hardcore-Bands, dann Komponist für Film und hat nun die Brücke zwischen Neoklassik und Pop gespannt. Musik zum Chillen und Fallenlassen. Der Urenkel von Chopin und Satie.

Die Gadulka ist eine Geige in Tropfenform, in Bulgarien als Volksinstrument verbreitet. Bei der siebenköpfigen Gruppe Etnotix wird das Instrument der Antik förmlich entrissen und in die Hände der Spice Girls gelegt.