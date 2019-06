Gegründet in einer kurzen Phase der Liberalisierung im Land vor fünf Jahren. Sie verbinden Reggae, Jazz, Rock, Afro und Latin Sounds mit der Musik aus Hormozgan an der Südküste.

Ali Ghamsari spielt viele Instrumente bis hin zur Rockgitarre. Das Hauptinstrument des Professors für Komposition an der Universität in Teheran ist aber die Tar. Auf ihr integriert er Elemente westlicher Klassik in die persische Folk-Tradition.