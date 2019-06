Ländliche Musik aus der Bergregion Máramaros in der Südwestukraine

Eine neunköpfige Kapelle mit Einflüssen aus slawischem Gesang, rumänischen Melodien, jüdischen Rhythmen und Roma-Liedern. Musiker mit authentischen Folk-Instrumenten pushen die Lieder fröhlich in die Jetztzeit.

Wiederentdeckung alter Tanzmusik aus dem Hinterland von Luzern in der Schweiz

Atmosphärische Rockballaden, mit dem Spirit von Pub und Atlantik. Alles ist in Familienbanden verwoben: Zwei Brüder, ein Cousin, ein Freund. Zudem kommt die Band "In Their Thousands" aus der Partnerstadt von Rudolstadt: Letterkenny.