Iran ist Gastland in diesem Jahr. Also wird das Neujahrsfest gefeiert – Nouruz. Eigentlich ist das Fest am 20. März, aus bekannten Festivaltermingründen, steigt die Party in Rudolstadt etwas später. Aber dafür wird umso lauter und bunter gejubelt. Dazu erzählt Spaßmacher Hodscha Nasreddin seine Geschichten, es gibt Spiele und ganz viel zum Mitmachen.