Otto Lechner gehört wohl zu den originellsten Akkordeonisten Europas. Sein eigener Stil, der zwischen Jazz, Klassik und Weltmusik liegt, trifft auf eine immense Neugier auf Menschen und ihre Musik. Nicht viele Musiker schaffen es, sich trotz eigener Kreativität so sehr auf andere Künstler einzulassen wie der 1964 in Melk an der Donau geborene österreichische Allrounder: Dabei trifft/ bzw. traf er auf Größen aus Kabarett (Josef Hader), Literatur und Schauspiel (Anne Bennent), der Weltmusik ( Sainkho Namtchylak, Sväng, Dhafer Youssef) oder Joe Zawinul.