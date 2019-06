Seine Band "Never been there" verband Volksmusik mit Weltmusik und Pop. Zusammen mit dem Gitarristen Wolfgang Neumann bewegte er sich vom Kabarett bis zu Klassik – noch heute tritt er regelmäßig mit Kammerorchester auf. Auf vielen Reisen holte Rudi Zapf sich Anregungen für seine Ensembles, vor allem für "Zapf'nstreich", das inzwischen drei Jahrzehnte in wechselnden Besetzungen überdauerte. 1989 veranstaltete Rudi Zapf das erste internationale Hackbrettfestival mit Künstlern aus allen Erdteilen und wurde damit weltweit zu einem der wichtigsten Hackbrett- Netzwerker. Beim diesjährigen Rudolstadt-Festival wird ihm der Weltmusikpreis RUTH verliehen.