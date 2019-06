Geboren wurde Alice Phoebe Lou in Kapstadt. Vor fünf Jahren landete sie als Straßenmusikerin in Berlin, wo sie heute lebt. Ihre selbstkomponierten Lieder berührten und ihre Fangemeinde wuchs entsprechend rasant. Heute füllt sie Hallen mit ihrem Mix aus Soul, Jazz und Blues. Alice Phoebe Lou verzaubert.

Sie ist mit der Música Popular Brasileira groß geworden, der Musik aus der Post-Bossa-Ära. Aber ihre Wurzeln erkennt sie vor allem in der afrikanischen Kultur. Kongolesische Rhythmen verarbeitet sie elegant in ihren Liedern. Neben Saudade (Sehnsucht) sind ihre Hauptthemen die Frage nach afrobrasilianischer Identität und der Rolle der Frau.

Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin. In ihren Liedern singt sie von der Not in ihrer Heimat, von der Flut, die im Frühjahr vielen Menschen obdachlos machte. Musik verbindet und mit ihrem Auftritt will Ndjira Geld für die Opfer in Mosambik sammeln.